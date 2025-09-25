Ángel Munárriz califica de "muy cuestionable" la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez

El periodista, en Al Rojo Vivo, afirma que, "acorde a derecho", el magistrado se ha ganado sobre sus diligencias "planeen ciertas sombras de sospecha".

Ángel Munárriz, periodista de 'El País', ha hablado en Al Rojo Vivo sobre las decisiones del juez Peinado en la instrucción del caso de Begoña Gómez. En sus palabras, tilda el proceso seguido por el magistrado de "más que cuestionable".

"Acorde a derecho, el que se ha ganado a pulso que planee una cierta sombra de sospecha sobre su instrucción es el juez Peinado. Sus diligencias han sido más que cuestionables", indica.

Y precisa: "Es el juez que imputó a Juan José Güemes sin ningún fundamento basándose en una contradicción. El que imputo sin base alguna al rector de la Complutense durante 10 meses. El que llevó su sobreactuación con el presidente del Gobierno hasta el punto de no permitirle declarar por escrito".

"El tiempo dirá. El proceso judicial habrá que contemplarlo en toda su extensión. No solo la instrucción, sino también la fase de presentación de recurso. Begoña Gómez tendrá todas las oportunidades de defenderse", insiste Munarríz.

En el punto de mira, el juez Peinado. "Sus decisiones nos hacen arquear las cejas", afirma el periodista para concluir su exposición.