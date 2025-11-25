El análisis de Rafa López tras la propuesta de Teresa Peramato como fiscal general: "No recuerdo un fiscal general del Estado que no haya sido polémico"

En Al Rojo Vivo, el sociólogo destaca el currículo de Teresa Peramato, aunque advirte sobre el contexto en el que llega: "Es un momento complicadísimo para la Fiscalía General del Estado".

Tras conocerse la propuesta del Gobierno para designar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, laSexta ha confirmado que la actual Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo será llevada este martes al Consejo de Ministros como candidata para suceder a Álvaro García Ortiz.

La decisión ha generado un intenso debate en Al Rojo Vivo. Antonio García Ferreras ha subrayado el perfil de la candidata: "El currículum es impecable, tiene una capacidad de gestión, tiene experiencia, conoce la institución, es una experta contra la violencia de género".

El sociólogo Rafa López ha coincidido en la valoración: "Definitivamente, como currículum, es una buena elección", aunque ha contextualizado el momento en el que llega: "Es un momento complicadísimo para la Fiscalía General del Estado".

López ha recordado que la institución arrastra una etapa de enorme tensión: "Luego de un tiempo muy convulso, que ya el propio nombramiento de Dolores Delgado fue un tiro en el propio pie, porque iba en contra del concepto de autonomía e independencia que tenía, después el nombramiento de García Ortiz...".

El sociólogo ha añadido que la polémica parece casi inherente al cargo: "Yo no recuerdo fiscales generales del Estado que no hayan sido polémicos; recordemos a Eligio Hernández en su día, no sé si recordáis la importancia que tuvo", insistiendo en que "no recuerdo que ningún fiscal general del Estado —o ex antes, como le pasó a García Ortiz, o posteriormente— se librara de la controversia".

Sobre Peramato, López plantea la cuestión central: "Si va a mantener esa autonomía e independencia", porque, según advierte, "lo que se está dirimiendo en este país es si se están utilizando las instituciones o no".

