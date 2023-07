Nativel Preciado se ha mostrado tajante a la hora de analizar el debate cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder del PP. "Está claro que Sánchez minusvaloró a Feijóo", ha indicado.

La periodista ha confesado que esta es "la primera intervención en la que vio a Feijóo presentarse como un 'killer'", asegurando que antes había ciertas cosas que no se sabían de él porque "estaba muy oculto".

"Es la primera vez que ha estado arrasador, contando mentiras sin que se le mueva un músculo de la cara", ha indicado, destacando que estaba muy bien preparado. "Es la primera vez que ha sido demoledor", ha recalcado.

Sin embargo, ha apuntado que esto no exime a Sánchez de no responder adecuadamente. "Se le escapó todo, él no es así", ha asegurado la periodista, confesando que no comprende la actitud que tuvo el presidente del Gobierno durante el debate.