El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha declarado satisfecho del resultado del 'cara a cara' que mantuvo anoche con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunciando que el líder popular empleó una "montaña de mentiras" e hizo un uso "descarnado" del terrorismo de ETA.

En declaraciones a la llegada de la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, Sánchez ha afirmado que el debate sirvió para aclarar "muchas cosas" y ha quedado "meridianamente claro" que el PSOE tiene un proyecto de futuro frente a un Feijóo que carece de él.

Sánchez ha asegurado que la ausencia "absoluta" de proyecto político del PP llevó a su líder a plantear un debate con una "montaña de mentiras" y en el que utilizó a ETA. Así, ha criticado el "uso descarnado" del terrorismo etarra, una violencia que "desapareció afortunadamente porque lo venció la democracia española hace 11 años".

Igualmente, ha defendido que plantó cara a las "falsedades" de Feijóo y ha señalado que durante el debate quedo demostrada la "inquietante táctica" del PP de "abrazarse a Santiago Abascal y a Vox".

España el próximo 23 de julio se juega más que una alternancia en el gobierno, ha asegurado el líder del PSOE, insistiendo en que PP y Vox plantean un "túnel tenebroso en el tiempo" y un "retroceso" con respecto a la línea que marcan los socialistas.

Feijóo, por su parte, ha recriminado a Sánchez que se despejara la agenda "cuatro días" para preparar el cara a cara organizado por Atresmedia y ha sentenciado que ese "encierro" en Moncloa fue para "nada". Dicho esto, ha apelado al voto útil al PP en las generales para evitar el "bloqueo" que, a su entender busca el presidente del Gobierno como hizo en 2016 con Mariano Rajoy y su "no es no" con el objetivo de repetir de nuevo las elecciones.

"Aquel 'no es no' y que parte del 'no' no has entendido, es la máxima aspiración otra vez de Pedro Sánchez", ha proclamado Feijóo en un acto al aire libre en Ciudad Real.

Feijóo ha asegurado que anoche planteó algo "honesto" a Sánchez con la firma de un documento para que gobierne el más votado, de forma que los ciudadanos vayan a votar sabiendo que no será presidente el "esté en los despachos" y "en contra de las urnas". "Sigo pensando que la honestidad en política es determinante", ha proclamado, para quejarse de que Sánchez ignorase su oferta.

En su discurso, Feijóo ha afeado a Sánchez y el PSOE que ahora lo "fíen todo a un supuesto miedo". "Ahora dicen que hay que temblar por el túnel del tiempo", ha exclamado, en alusión a las referencias a Vox. A su entender, "el auténtico miedo que tienen es a las urnas".

Feijóo ha recalcado que "los que nos dividieron" y "ahora no pueden ganar" lo "fían" todo en las elecciones "a la carambola de que las urnas permitan bloquear otra vez el país", como "aquel 'no es no'" que Sánchez ya esgrimió tras las elecciones de 2016 con Mariano Rajoy.

A su entender, es la "máxima aspiración otra vez de Pedro Sánchez", ya que persigue que el PP tenga "problemas" para gobernar y el PSE no le deje, de forma que se vuelva "a otras elecciones en los próximo meses".

Por eso, el presidente de los 'populares' ha apelado al voto útil al PP para impedir ese "bloqueo". "Vamos a votar todos para evitar el bloqueo de nuestro país y para que España tenga un gobierno que salga de las urnas limpiamente", ha demandado.

Dicho esto, ha pedido de nuevo ir a votar "con esa ilusión que ha perdido Pedro Sánchez" para tener un Gobierno del PP que "salga de las urnas limpiamente". "Vamos a votar con ganas, con ganas de ganar, porque cuando se vota con ganas, se gana. Y queremos ganar. Queremos ganar limpiamente las elecciones", ha aseverado.