El análisis de Ferreras tras la dimisión de Carlos Mazón: "Sinvergüenza, miserable y mentiroso hasta el final"

Un año después de la tragedia de la DANA que acabó con la vida de 229 personas, el president Carlos Mazón ha anunciado su dimisión, pero sin decir ni una sola vez, la palabra dimisión. Durante su comparencia, el todavía president (seguirá siéndolo hasta que se elija a su sucesor) ha tirado de victimismo y ha culpado al Gobierno de Sánchez y a sus agencias (a la AEMET y a la CHJ) de casi todo lo que pasó aquel terrible 29 de octubre de 2024.

Nada más comenzar Al Rojo Vivo, su director y conductor, Antonio García Ferreras, se ha mostrado así de contundente, tras esta comparecencia de Carlos Mazón: "Anuncia que se va, y no pronuncia la palabra dimisión. Un Mazón sinvergüenza, miserable y mentiroso hasta el final. Su discurso de hoy ha sido victimista, tramposo y falto de dignidad".

El todavía presisent, "lleva un año insultando a las víctimas con su falta de sensibilidad y mentiras, pero ahora añade que están siendo manipuladas y manejadas por el Gobierno de España", critica Ferreras. Y añade: "Si hubiera durado un poco más la comparecencia, solo un poco más, habría acabado diciendo que Pedro Sánchez le obligó a comer con Maribel Vilaplana desde las 15:00 hasta las 18:45".

En el vídeo podemos ver al completo este primer análisis que se ha producido apenas dos horas después de conocer la decisión de Carlos Mazón.

