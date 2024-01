El periodista Ferran Casas, subdirector de Nació Digital analiza desde Barcelona para Al Rojo Vivo cómo están siendo las negociaciones de ambos partidos independentistas catalanes, Junts y ERC con el PSOE. En las enmiendas en la ley de amnistía van por separado.

Algo que "es un clásico", afirma Casas y "que forma parte del juego que veremos en toda la legislatura, por lo menos hasta las elecciones catalanas, si hay alguna posibilidad de que Junt y Esquerra se reencuentren. Van a ir por separado, intentando cad auno marcar su relato y pensando en su guerra".

Añade además el periodista que le "parece impensable pensar que la no aceptación de las enmiendas no pactadas con el PSOE de ECR y de las enmiendas de Junts puedan poner en riesgo la ley.". Además, "al PSOE ya va le va bien que el Junt presente estas enmiendas y no votarlas porque de esta forma puede explicar que no transige con todo", explica Casas.