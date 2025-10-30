Escolar, tras anunciar Mazón una comparecencia "en unos días" después del funeral de Estado: "Me cuesta creer que vaya a dimitir"

El periodista Ignacio Escolar reacciona a las últimas declaraciones de Carlos Mazón, tras el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. En el vídeo, los detalles.

Tras los insultos que Carlos Mazón recibió de algunas víctimas durante el funeral de Estado que se celebró este martes en la ciudad del Turia en honor y en recuerdo a las víctimas de la DANA, el presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado una comparecencia "en unos días": "Me hago cargo. No dejo de pensar en ello", le ha dicho a Ana Pastor, señalando que esta semana se iba a "reunir con algunas víctimas" y a "reflexionar".

Sin embargo, y según la opinión del periodista y director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, no cree que esa comparecencia sea para anunciar su dimisión: "Me cuesta creer que vaya a dimitir", asegura el periodista. "Creo que no necesita reunirse con las víctimas para saber lo que piensa, no las víctimas, que por supuesto, sino la mayoría de la sociedad valenciana sobre su gestión", argumenta.

Recuerda también Escolar la expectación que hubo cuando Mazón este miércoles, 29 de octubre, día en que se cumplía un año de la tragedia, anunció una comparecencia para las 10:30 horas y, sin embargo, "parió un ratón para decir que algunas de las cosas no se habían hecho bien... Solo faltaría", señala y critica Escolar.

Por tanto, asegura que de Mazón solo espera unas palabras: la de su dimisión: "Porque ya ha demostrado poco que vale su palabra con todas las mentiras que ha acumulado en el último año", concluye Escolar, haciendo especial hincapié en "la enorme falta de respeto" de Mazón al presentarse al funeral de Estado cuando las víctimas no querían.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.