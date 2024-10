Ana Pastor habla con Amparo, una vecina de Utiel, el pueblo del origen de la tragedia de la DANA en Valencia. "Tantas horas después y lo que nos queda porque hemos estado sin agua, sin luz y sin nada", afirma la mujer, que destaca que tiene toda la planta de abajo de su casa perdida: "Tengo mi cocina nueva, que me la puse nueva anteayer y me la ha hecho polvo toda".

Preguntada sobre si estaba en su casa en el momento de la DANA, Amparo afirma que no estaba, pero "hubiera preferido estar": "Me pilló el agua en el río, estuve tres horas yo solita agarrada a mi coche". "Se me paró el coche y se desbordó el río", recuerda emocionada la mujer, que explica cómo la sacaron: "Mi hermana llamó a mi sobrino, pero le dije que no se acercara porque veía que se lo llevaba también".

"Los dos agarrados al coche ya vimos cómo los contenedores y otros coches se plantaban encima del mío", recuerda Amparo, que explica que llegó la Guardia Civil y "con unos tractores grandes y unas cuerdas" les sacaron. "Estuve tres horitas con el agua por aquí", destaca la mujer señalándose el cuello: "No me funcionaba el móvil, llamé al 112 pero no funcionaba". "Llevo 37 años aquí y nunca ha pasado nada así", señala.