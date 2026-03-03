Ahora

en al rojo vivo

Álvarez-Ossorio, sobre la intención de Trump en Irán: "Los objetivos parecen ser difusos y la estrategia errática"

Para el analista, la volatilidad del discurso político agrava la incertidumbre: "Cada día tenemos que atenernos a una lectura distinta de los acontecimientos. Lo que sí puede afirmarse es que estamos ante un punto de no retorno".

Álvarez-Ossorio, sobre la intención de Trump en Irán: "Los objetivos parecen ser difusos y la estrategia errática"

Ante el pronóstico de Donald Trump, que ha advertido que el conflicto podría prolongarse "cuatro o cinco semanas", el catedrático de Estudios Árabes Ignacio Álvarez-Ossorio ha analizado la situación en Al Rojo Vivo y ha alertado sobre la falta de una hoja de ruta clara.

"Los objetivos parecen difusos y la estrategia, errática. Primero se nos dijo que se iba a desmantelar el programa nuclear; después, que se reducirían los misiles balísticos; más tarde, que se buscaba la caída del régimen. Ahora incluso no se descarta un despliegue de fuerzas sobre el terreno", ha señalado.

A su juicio, la volatilidad del discurso político agrava la incertidumbre: "Cada día tenemos que atenernos a una lectura distinta de los acontecimientos. Lo que sí puede afirmarse es que estamos ante un punto de no retorno. Se trata de una guerra total en la región que afecta prácticamente a todos los países del Golfo"

Álvarez-Ossorio ha advertido además sobre el impacto económico del conflicto: "Es el peor de los escenarios. Lo estamos viendo en los mercados, que están cayendo de forma vertiginosa. Eso indica que los inversores no esperan que sea una cuestión de días, sino de semanas o incluso meses".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Israel aumenta su presencia militar en el sur del Líbano e Irán ataca la embajada de EEUU en Riad
  2. Albares espera que los españoles bloqueados en Oriente Próximo puedan empezar a salir este mismo martes
  3. El Ibex 35 registra a estas horas una caída del 4% y ya es la bolsa europea que más sufre la escalada bélica
  4. Las Spice Girls vuelven... en forma de moneda: Reino Unido celebra el 30 aniversario de su álbum debut
  5. España crea 97.004 nuevos puestos de trabajo en febrero y marca récord de mujeres afiliadas
  6. Detenido un hombre en Zamora por maltratar y retener a su mujer en una vivienda contra su voluntad