Álvarez-Ossorio, sobre la intención de Trump en Irán: "Los objetivos parecen ser difusos y la estrategia errática"

Ante el pronóstico de Donald Trump, que ha advertido que el conflicto podría prolongarse "cuatro o cinco semanas", el catedrático de Estudios Árabes Ignacio Álvarez-Ossorio ha analizado la situación en Al Rojo Vivo y ha alertado sobre la falta de una hoja de ruta clara.

"Los objetivos parecen difusos y la estrategia, errática. Primero se nos dijo que se iba a desmantelar el programa nuclear; después, que se reducirían los misiles balísticos; más tarde, que se buscaba la caída del régimen. Ahora incluso no se descarta un despliegue de fuerzas sobre el terreno", ha señalado.

A su juicio, la volatilidad del discurso político agrava la incertidumbre: "Cada día tenemos que atenernos a una lectura distinta de los acontecimientos. Lo que sí puede afirmarse es que estamos ante un punto de no retorno. Se trata de una guerra total en la región que afecta prácticamente a todos los países del Golfo"

Álvarez-Ossorio ha advertido además sobre el impacto económico del conflicto: "Es el peor de los escenarios. Lo estamos viendo en los mercados, que están cayendo de forma vertiginosa. Eso indica que los inversores no esperan que sea una cuestión de días, sino de semanas o incluso meses".

