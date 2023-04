El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, ha respondido acerca del caos que vive el sistema de alquiler público de bicicletas, Bicimad, desde que arrancara la nueva dotación, que ha derivado en un colapso y en centenares de bicis perdidas.

Almeida asegura que ya trabajan "duro para intentar solucionarlo" y que han ampliado el personal que está detrás de su localización y reparación. Reconoce el problema, pero sigue acusando al "vandalismo" y a la oposición de torpedear la ampliación del servicio de alquiler de bicciletas que quiere llegara nuevos barrios. Almeida ha asegurado que "se están empezando a reucperar un número importnate de bicicletas", aunque no ha precisado datos.

Sin embargo, el alcalde busca tirar la pelota a la oposición, a la que acusa de intentar paralizar la ampliación, algo que asegura que no hará: "No por ahí, no; los vecinos de fuera de la M30 tienen derecho también a usarlo", ha afirmado.