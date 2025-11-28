Alfonso Pérez Medina, tras la entrada en prisión de Ábalos: "Si quiere colaborar con la investigación, puede pedir una declaración voluntaria"

El periodista Alfonso Pérez Medina advierte de que el tiempo judicial se estrecha para José Luis Ábalos y analiza su estrategia pública, marcada por declaraciones mediáticas y silencio procesal ante el Tribunal Supremo.

Alfonso Pérez Medina analiza la entrada en prisión de Ábalos y su ofensiva mediática —en la que denuncia una "estrategia premeditada de presión" para forzar una confesión que, insiste pese a los indicios, nunca ha hecho— y afirma: "En esta causa se le está empezando a agotar el tiempo. Básicamente, lo que tiene que hacer, si quiere colaborar con la investigación, es pedir una declaración voluntaria".

En esta línea, Pérez Medina detalla que dicha solicitud podría registrarse en cualquier momento por su abogado y permitiría que, pocos días después, Ábalos compareciera ante el Tribunal Supremo tanto en la causa de las mascarillas como en la relativa a las obras públicas.

Esa urgencia para definir su posición responde a que el calendario judicial avanza: "El tiempo se le agota porque el juicio está próximo —la idea es que se celebre en primavera—. De momento, José Luis Ábalos habla en los medios de comunicación, pero en sus últimas declaraciones ante el Tribunal Supremo se ha acogido a su derecho a no declarar, exactamente igual que Koldo García".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.