El alegato de Tardà sobre la República en el 14 de abril: "No hay que desesperar: al republicanismo le costó hasta 45 años forjar una alternativa"

Hoy martes, 14 de abril, el exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, quiere conmemorar en este vídeo esta fecha tan importante. "Salud y República", le dice Antonio García Ferreras.

El exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, pide perdón por saltarse el guion del programa pero quiere recordar una fecha importante: hoy es 14 de abril. Antonio García Ferreras se lamenta, en cambio, de haberse adelantado: "Yo quería cerrar hoy con eso y recordarte lo de 'Salud y República'", afirma también el presentador de Al Rojo Vivo.

Pero Tardà quiere celebrar y conmemorar este día porque, ahora que hay, dice, este debate de las izquierdas, "quería recordar que la Constitución que reinstaló a los Borbones es del 1876 y hasta el 1931 no se aprobó la la Constitución Republicana. Es decir, 45 años, 45 años le costó al republicanismo forjar una alternativa republicana. Digo esto porque no hay que desesperar".

Y nadie puede negar, subraya el político, que "se ha asociado siempre republicanismo a modernidad y a cultura y las grandes conquistas sociales del republicanismo (...) Viva la segunda República española y Viva la República Catalana, que proclamó un día como hoy Francesc Macià".

Así, insiste y recuerda Tardà en que hay que tener "orgullo de nuestra historia". Y para ti, le dice a Ferreras, "también, como republicano, no es un día normal, sino que es un día de orgullo. ¡Visca la República!". A lo que el presentador de Al Rojo Vivo le responde con un recordado: "¡Libre!". En el vídeo podemos ver completo este momento.

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