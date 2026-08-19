La alcaldesa de Granada, tras los terremotos: "Es difícil recuperar la normalidad porque esto no ha acabado: acabamos de sentir un nuevo movimiento"

Ante el enjambre sísmico que afecta a Granada, la alcaldesa pide extremar la precaución ante posibles réplicas: evitar salir de forma precipitada, usar ascensores o situarse junto a fachadas. Si la vivienda es segura, recomienda permanecer en ella.

Marifrán Carazo, la alcaldesa de Granada, pide mantener la calma después de una nueva jornada marcada por nuevas réplicas de los terremotos. "Es difícil recuperar la tranquilidad y la normalidad porque esto aún no ha acabado. Ahora mismo acabamos de sentir un nuevo movimiento, más pequeño, de 2,8", ha señalado.

La regidora explica que los últimos temblores encajan con las previsiones trasladadas por los expertos que están siguiendo la serie sísmica. "Parece que se está cumpliendo lo que los expertos del Instituto Geofísico nos trasladaban respecto a esta serie: que se iban a producir nuevas réplicas de menor intensidad y duración", ha apuntado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Pero el miedo permanece entre los vecinos. "Tenemos que entender que el susto todavía se percibe", ha reconocido. La mañana ha sido especialmente intensa para los equipos municipales, que han realizado casi 300 revisiones de edificios para comprobar posibles daños.

"Ha sido una mañana muy intensa de revisión y evaluación de daños, casi 291 revisiones. Lo estamos haciendo de la mano de los bomberos y de técnicos municipales desplegados por toda la ciudad, y gracias también a la colaboración de voluntarios de los colegios de aparejadores y arquitectos", ha explicado.

Sin daños estructurales graves

Una de las principales preocupaciones tras los terremotos es el estado de los edificios. La alcaldesa asegura que, hasta ahora, las inspecciones no han detectado daños estructurales graves.

"El problema es que ya llueve sobre mojado. Todas las repeticiones continúan afectando a las viviendas", ha explicado. Sin embargo, ha insistido en que "con la primera revisión, la evaluación del día 15, no se detectó ningún problema que haya dañado la estructura de ningún edificio".

Los equipos municipales continúan revisando los inmuebles para confirmar que no existen daños estructurales. "Esto también es una buena noticia y tenemos que trasladar esa tranquilidad a los demás", ha señalado.

La alcaldesa ha destacado además que Granada cuenta con un código técnico de edificación especialmente exigente por encontrarse en una zona sísmica. "Nuestros edificios están resistiendo", ha asegurado.

También ha confirmado que la Alhambra ha podido abrir este miércoles al público y que no ha sufrido daños estructurales de importancia.

Los principales desperfectos se concentran en elementos exteriores de los edificios, como fachadas, cornisas o chimeneas, con riesgo de desprendimientos. Por ello, los bomberos están señalizando las zonas afectadas y los servicios de limpieza trabajan en la retirada de cascotes.

Las dudas sobre los seguros, entre las principales consultas

El Ayuntamiento también ha habilitado una oficina de información y asesoramiento para atender a los vecinos afectados. Allí, con la colaboración del Colegio de Abogados, se está ofreciendo información sobre los trámites que deben realizar.

"Estamos ofreciendo mucha información de primera mano. Las principales dudas son respecto a los seguros de las viviendas", ha explicado la alcaldesa.

"Lo importante es quedarse en casa si es segura"

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, la alcaldesa ha pedido a los ciudadanos que consulten únicamente las fuentes oficiales y sigan las recomendaciones de autoprotección.

Ha advertido especialmente del riesgo de salir de forma precipitada de los edificios cuando se produce un temblor. "Lo primero que parece que nos pide el cuerpo es salir a la calle. Hay que evitar esas situaciones de riesgo, como tomar ascensores o salir de forma precipitada", ha señalado.

También ha recomendado extremar la precaución en centros comerciales o lugares con gran afluencia y evitar situarse junto a las fachadas, ya que algunos desprendimientos pueden producirse después del movimiento sísmico.

"Las lesiones que hemos tenido, afortunadamente, han sido pequeñas, traumatismos precisamente por esos momentos iniciales", ha explicado.

Y deja un mensaje claro para los vecinos cuyas viviendas hayan sido revisadas y consideradas seguras: "Yo sé que es complicado, pero cumplir con esas medidas es la mejor protección que podemos hacer sobre nosotros mismos para cuidarnos".

Granada afronta así una nueva jornada de actividad sísmica después de que este martes se registraran siete terremotos y varias réplicas en la capital y su área metropolitana. El mayor, de magnitud 4,8, tuvo su epicentro en Gójar a las 10:37 horas, apenas cuatro días después del seísmo de magnitud 5 registrado en la misma zona. Cuatro de los siete movimientos registrados superaron la magnitud 4.

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