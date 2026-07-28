Víctor Fernández (bombero) advierte sobre el incendio de Madrid: "Hay que intentar atajarlo antes de que suban las temperaturas para evitar que suba hacia la zona de El Escorial"

Víctor Manuel Fernández, vicepresidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, explica la importancia de trabajar ahora en la zona del río Gofio para que el incendio de la Sierra de Madrid no alcance la zona de El Escorial.

Esta noche ha sido clave para trabajar en el incendio de la sierra Oeste de Madrid y muy positiva para poder contener un poco el incendio. Según ha confirmado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante toda la noche (la del lunes al martes) han estado trabajando en una de las zonas más críticas: la del norte del pantano de San Juan para evitar que las llamas llegasen a Valdemaqueda, y siguen trabajando en esa zona que preocupa, especialmente, porque es la zona del río Gofio.

Los expertos trabajan a contrarreloj porque las temperaturas comienzan a subir: "A partir de ahora, el panorama es desolador porque todos los días de esta semana nos vamos a acercar por las tardes a los 40 grados", explica el meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho.

Víctor Manuel Fernández, vicepresidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, explica la importancia de trabajar ahora en la zona del río Gofio: "Ahí tenemos lo que es el frente del incendio, que se está desarrollando hacia el término municipal de Valdemaqueda, una zona muy abrupta donde la accesibilidad es muy complicada y hay que intentar antes de que suban las temperaturas, aprovechando las ventanas de oportunidad que tenemos durante la noche, atajarlo cuanto antes para evitar que suba hacia la zona de Maqueda y hacia la zona de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial y la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid".

Así, el experto señala que espera que dé tiempo a frenar ese avance: "Espero que sigan trabajando de una manera muy positiva. Durante la noche, los efectivos de bomberos de la Comunidad de Madrid, conjuntamente con las brigadas, bomberos y la UME, y yo creo que los trabajos que se están realizando van a ser bastante positivos", concluye.

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