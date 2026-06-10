Alberto Garzón explica cómo pudo entrar Leire Díez en el PSOE: "Cuando apareció en medios decía que era una periodista que investigaba las cloacas del PP"

El exministro Alberto Garzón analiza cómo pudo Leire Díez entrar dentro del PSOE. Cuando Leire apareció en los medios, "decía que era una periodista que investigaba las cloacas del PP. Y es muy probable que este fuera el relato con el que se introdujo en el mundo del PSOE".

El exministro de Consumo Alberto Garzón, exlíder de Izquierda Unida, recuerda que cuando apareció Leire Díez en los medios, lo primero que decía ella era que era una periodista que investigaba las cloacas del PP. Por lo que, "es muy probable que este fuera el relato con el que se introdujo en el mundo del PSOE".

Es decir, en el momento que esto sucede, "es el momento en el que Pedro Sánchez se queja de que haya una operación judicial contra su familia y que él se toma los cinco días de descanso, puede aparecer perfectamente esta mujer y decir 'yo lo voy a investigar'", afirma Garzón.

Y gracias, añade además, "a esa idea de 'voy a investigar' y 'voy a desvelar que detrás hay una conspiración contra el PSOE', hay determinados agentes del PSOE que le abren la puerta, no sabiendo que va a hacer cosas de corrupción, sino imaginando que gracias a esa labor va a poder descubrir y desvelar la trama que el PP y la forma de presionar".

Lo que ocurre es que, sin embargo, hoy hemos descubierto, subraya Garzón, que lo que hacía "no era un ejercicio de periodismo ni tampoco un ejercicio de desvelar nada, sino que estaba construyendo una cloaca junto con el número dos del PSOE [Santos Cerdán], no solo para influir sobre el proceso judicial, sino también para el robo de dinero público, como estamos viendo con la SEPI".

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