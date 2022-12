Albert Rivera, el líder de Ciutadans, se muestra preocupado por la situación que atraviesa Cataluña. "Veo a Cataluña como al País Vasco hace años, no se puede hablar de política en las mesas con amigos sin tensar la cuerda". Rivera no entiende por qué se identifica con el nacionalismo catalán a todos los catalanes. El líder de Ciutadans reconoce que existe un sentimiento independentista creciente.

Para Rivera, el principal problema es que "España hace aguas, no funciona", ya que no es atractiva "ni para los españoles ni para los inversores". Rivera apunta que es en estas situaciones cuando el separatismo aprovecha la ocasión. "Con un país democrático fuerte y una economía estable, no estaríamos hablando de esta situación".

Rivera recuerda que Cataluña ha tenido 33 años de Gobierno nacionalista y un discurso político identitario, "algo que ha sido aprovechado". El líder de Ciutadans sostiene que "la crisis de un estado siempre genera movimientos nacionalistas, tribales, religiosos...". Rivera atribuye a Rajoy y Rubalcaba la responsabilidad de tomar las riendas del país. "La reforma de España es la única que puede dar con un proyecto común".