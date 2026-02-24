Alán Barroso: "El PP está constantemente acomplejado, comprándole todos los marcos de debate a Vox, y eso lo lleva de derrota en derrota"

En Al Rojo Vivo, el politólogo Alán Barroso cuestiona el "documento marco" del Partido Popular para negociar con Vox y sostiene que el verdadero marco lo fijan los pactos previos y la relación de los últimos meses.

En Al Rojo Vivo, el politólogo Alán Barroso ha analizado la irrupción de la dirección nacional del Partido Popular en las negociaciones autonómicas con Vox, articuladas en torno a un "documento marco" que, a su juicio, tiene más de gesto que de contenido real.

"Creo que es puro voluntarismo. Ahora tenemos un documento DIN A4 impreso y parece que a partir de eso se negocia. No negocian a partir de esto. El verdadero marco de negociación ya lo han fijado los pactos anteriores y la relación que han mantenido en los últimos meses", ha señalado.

Barroso ha recordado el precedente de María Guardiola, quien aseguró que nunca pactaría con Vox y terminó haciéndolo tras una llamada de la dirección nacional del partido: "Eso demuestra que quien negocia no es Guardiola, sino el PP nacional".

En su opinión, las conversaciones las pilota directamente Alberto Núñez Feijóo, y lo hace "con miedo y con complejos". "El PP está constantemente acomplejado, comprándole todos los marcos de debate a Vox, y eso te lleva de derrota en derrota, incluida la que le puede esperar en Castilla y León", ha advertido.

"Derrota en el sentido de que vas a seguir dependiendo de ese partido, te impondrá las condiciones y acabarás aceptándolas", ha concluido.