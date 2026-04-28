Alán Barroso destaca el "error" de Mónica García y Emilio Delgado en su rifirrafe sobre las primarias de Más Madrid en ARV: "Hacerlo público"

El politólogo Alán Barroso analiza el encontronazo que tuvieron hace apenas 24 horas en directo, en Al Rojo Vivo, Mónica García y Emilio Delgado, por el funcionamiento del proceso de primarias de Más Madrid. En el vídeo, los detalles.

Mónica García y Emilio Delgado se enfrentaban este lunes en directo en Al Rojo Vivo por las primarias de Más Madrid. La actual ministra de Sanidad anunció que quería volver a Madrid y presentarse a las primarias.

Sin embargo, hubo entre ambos alguna disputa por su funcionamiento. Mientras que García defendía que fuesen los militantes de Más Madrid quienes votasen en las primarias, Delgado defendía que fueran todos los que estuvieran inscritos en el partido. De este modo, ambos se enfrentaban en pleno directo, pero la brecha ya se habría abierto en una tensa conversación que mantuvieron la víspera del anuncio de la ahora ministra.

Tal como analiza el politólogo Alán Barroso, esta discusión o disputa en directo "no les vino bien, porque mucha gente cuando vio eso estaba diciendo 'la izquierda otra vez más peleándose en público', 'todas las disputas que tienen desde dentro hacia fuera nos pasa siempre'... Lo que pasa es que esto no solo ocurre en la izquierda, en la derecha también ha ocurrido. Lo que pasa es que muchas veces a la izquierda se le olvida".

Ahora bien, según el politólogo, "es cierto que en estos partidos de la izquierda, se suele hacer de una manera mucho más pública. Este cara a cara no se ha visto en otros casos. Y creo que fue un error. Yo creo que saben que fue un error dirimir públicamente lo que tendrían que haber discutido en privado sin que se enterasen desde fuera (...) En este caso cometieron un gran error que ahora van a tener que solucionar a la interna".

Por otro lado lado, sobre el tema en cuestión de cómo se solucionan o se desarrollarán las primarias en Madrid, según Barroso, "hay dos posiciones que entiendo perfectamente: la primera, unas primarias abiertas en las que entre todo el mundo, a lo Podemos del 2014-2015: tú tienes tu enlace, entras y votas; algo que amplia muchísimo la base que te va a votar".

Sin embargo, al mismo tiempo, añade el politólogo que entiende la otra postura, la de que vote la militancia (la que defiende García): "Entiendo a las personas que durante años están militando en un partido con un desarrollo más allá de meterse en un enlace y ser simplemente un afiliado".

Esto es, "una opción ensancha y la otra cosa tiene que ver con el partido, y es lo que pasa en el resto de partidos", afirma Barroso. Pero, tal como insiste y concluye el polítólogo: "Es una discusión que no tienen que tener en público y que ayer cometieron el error de hacerla pública. A ver si son capaces de llevarla de nuevo hacia casa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.