Alán Barroso: "Es curioso que al día siguiente de aplaudir al papa resulta que haces un pacto en CyL donde apruebas la prioridad nacional"

El politólogo ha celebrado la visita del papa a Canarias por su defensa de los migrantes y de las personas más vulnerables, aunque ha criticado a quienes aplauden su mensaje mientras impulsan políticas que, a su juicio, contradicen sus palabras.

En Al Rojo Vivo, el politólogo Alan Barroso ha valorado positivamente la visita del papa a Canarias y el mensaje que ha trasladado sobre la inmigración y la solidaridad con las personas más vulnerables: "En un mundo en el que, por desgracia, cada vez está más de moda pisar al que está peor que tú, echarle la culpa al inmigrante o responsabilizar a cualquiera que no seas tú, especialmente a quien se encuentra en una posición más vulnerable, que venga el papa a reivindicar este tipo de discursos siempre es una buena noticia".

No obstante, también se ha mostrado crítico con quienes han celebrado la visita mientras, a su juicio, mantienen políticas que contradicen ese mensaje. "Me da la sensación de que hay algunos que están aplaudiendo demasiado fuerte y gritando demasiado fuerte '¡Viva el papa!' para no escuchar las palabras que está diciendo el papa y, sobre todo, para no aplicarlas".

En ese sentido, Barroso ha puesto como ejemplo los acuerdos políticos alcanzados en Castilla y León: "Es curioso cómo, al día siguiente de aplaudir, resulta que haces un pacto en Castilla y León en el que se prioriza la prioridad nacional, algo radicalmente contrario a lo que estamos viendo aquí y, por fortuna, a lo que está defendiendo el papa".

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