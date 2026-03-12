Alan Barroso, tras confirmar el Supremo que el Pazo de Meirás es el Estado: "El franquismo fue una guerra por el patrimonio"

El politólogo Alan Barroso reacciona casi en directo, en Al Rojo Vivo, a la orden del Tribunal Supremo de que los nietos del dictador Franco devuelvan el Pazo de Meirás (A Coruña) al Estado. En el vídeo, todos los detalles.

El Tribunal Supremo ha ordenado a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás. No obstante, el alto tribunal también establece que los nietos del dictador tienen derecho a ser indemnizados por los "gastos necesarios y útiles" realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que "no fueron poseedores de mala fe".

"Alguno se podría preguntar cuánto tendrían que demonizar al pueblo español por los 40 años de oscuro y a los que estuvimos sometidos", reacciona el politólogo Alan Barroso, confesando que tampoco le apetece mucho hablar de "las miserias y los horrores del siglo pasado": "Ojalá pudiéramos pasar página, pero para pasar página hace falta cerrar cosas tan infames como esta", afirma.

Destaca además Barroso algo que estamos viviendo en estos tiempos y es que hay personas que siguen repitiendo, "por desgracia, hoy en día, incluso en el Congreso de los Diputados", que el franquismo fue una etapa de progreso y que fue una guerra por la patria: "Es mentira, fue una guerra por el patrimonio".

"Y estamos viendo todavía en el siglo XXI, en el año 2026, cómo la cuestión fundamental siempre fue la del patrimonio y esto es simplemente la punta más alta del iceberg, una cosa que estamos viendo que es absolutamente insignificante al lado de las grandes cantidades de dinero que se amasaron al calor de la Guerra Civil y de un régimen dictatorial que cuando pasamos a la democracia no cambiaron, siguieron en exactamente las mismas manos. Y ese es el poder fundamental", asegura Barroso.

En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo su análisis y la información casi en directo de la sentencia del Tribunal Supremo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.