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Primeras criticas

Alán Barroso, tras el cambio de postura de Vox sobre Trump: "No podían ser sus últimos defensores en Europa. Era ridículo"

El politólogo ha destacado que hasta Meloni se ha mostrado muy crítica con Donald Trump, señalando que era "ridículo" que Vox siguiese defendiendo al presidente de Estados Unidos. "Empezaba a clamar al cielo", ha indicado.

Alán Barroso, tras el cambio de postura de Vox sobre Trump: "No podían ser sus últimos defensores en Europa. Es ridículo"

Vox parece haber cambiado su discurso respecto a Donald Trump. El partido de Santiago Abascal, que hasta ahora había apoyado las acciones del presidente de Estados Unidos, ha comenzado a sumarse a quienes le critican.

La portavoz del partido, Pepa Millán, ha llegado a decir que le parecen "poco comprensibles" las acciones de Trump, defendiendo al papa tras el 'choque' que protagonizó con el líder estadounidense.

Alán Barroso ha reaccionado a este cambio de postura, asegurando que empezaba a "clamar al cielo" que siguiesen defendiendo todo lo que hacía. "Era un poco ridículo", ha asegurado, recordando que hasta Giorgia Meloni, una de sus mejores aliadas en Europa, ha comenzado a posicionarse en contra de Trump.

"No podían ser sus últimos defensores en Europa, se les ha caído hasta el papa", ha recordado, indicando que en su caso no fue por un posicionamiento político, fue por uno moral.

Sin embargo, el politólogo está convencido de que en cuanto Trump vuelva a llamar a Santiago Abascal, volverán a aplaudirle.

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