Alan Barroso, en el aniversario de la DANA: "Lo mejor que puede hacer el PP por las víctimas es responder dónde estaba Mazón"

"Si hoy, día del primer aniversario de la tragedia, alguien pide la dimisión de Mazón, las víctimas no se van a ofender, porque son ellas mismas quienes lo están pidiendo de forma masiva en las calles", afirma el politólogo Alan Barroso, respondiendo así a unas declaraciones de la alcaldesa de Valencia.

El politólogo Alan Barroso crtica a María José Catalá, alcaldesa de Valencia, por no haber querido contestar sobre Carlos Mazón.

A la pregunta que le ha hecho Ana Pastor sobre si sabe qué hizo el president durante el día de la tragedia de la DANA, la alcaldesa ha querido evitar la pregunta y ha respondido que ya "habrá tiempo para estas cosas" y que lo primero hoy [en el primer aniversario de la DANA] eran las víctimas.

"Están utilizando a las víctimas como excusa. Ha dicho [Catalá] que hoy es el día de las víctimas y que no podía hablar [sobre Mazón]. ¿Y ayer no podía haber hablado? ¿Y mañana no podría el PP preguntar dónde estaba el presidente de la Comunidad Valenciana? Si, precisamente, lo mejor que puede hacer el PP por las víctimas es responder a esa pregunta [¿dónde estaba Mazón?]", afirma contundente Barroso.

"Os aseguro que si hoy [día del aniversario de la tragedia], alguien pide la dimisión de Mazón, las víctimas no se van a ofender, porque lo están pidiendo ellas mismas de forma masiva en las calles", añade Barroso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como las palabras de Catalá.

