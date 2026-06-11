Ainhoa Martínez, sobre la UCO y el rastreo de las cuentas del novio de Ayuso: "Al final, todo llega"

La periodista de 'ABC' ha valorado en Al Rojo Vivo el avance de la investigación de la UCO sobre las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso, defendiendo que se profundice en el caso y cuestionando el foco mediático previo.

Tras conocerse que el juez ha autorizado a la UCO ha comenzado a rastrear las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso, la periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez ha intervenido en Al Rojo Vivo para valorar la situación y defender la importancia de la investigación.

"Hoy toca la UCO buena, esta UCO que lleva seis meses pidiendo que se investigue a González Amador. Nos guste o no lo que se haya dicho en días anteriores, creo que a algunos se les cae el relato. En ese sentido, me parece una buena noticia que se profundice en la investigación, que sea más minuciosa y no superficial", ha señalado.

Martínez ha subrayado además la dimensión y el alcance temporal del caso: "Estamos hablando desde 2014, de 16 cuentas bancarias, no solo de González Amador, sino de todo su entorno, dentro del horizonte judicial que le afecta".

En esa línea, ha añadido que lo realmente relevante para el empresario sería otra pieza del procedimiento: "Lo que más le preocupa es esa pieza separada, con delitos muy importantes que pueden conllevar penas de cárcel. Durante mucho tiempo hemos tenido el señuelo del fiscal general y del tema tributario, que ha acaparado titulares, pero lo que de verdad le interesa y le preocupa a González Amador es esto, con penas de más de diez años de cárcel. Que se investigue todo, porque al final todo llega".

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