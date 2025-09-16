Ainhoa Martínez, sobre la presión de Sumar para acelerar el embargo a Israel: "Busca aparentar que aprieta al ala socialista del Gobierno"

La periodista ha señalado que "un embargo total de armas es irrealizable" y ha advertido "si ciertos sistemas solo puede proveerlos Israel, no comprarlos obligaría a recurrir a terceros países o poner en riesgo la seguridad de nuestras fuerzas".

Sumar acelera el pulso al PSOE. Este martes el partido ha vuelto a alzar la voz para exigir que no se dilate más la aprobación del real decreto-ley que consolide el embargo de armas a Israel y que la medida entre en el orden del día del Consejo de Ministros de la próxima semana.

En Al Rojo Vivo, la periodista Ainhoa Martínez ha valorada la jugada: "Veo tensiones que a veces parecen coreografiadas. A Sumar le interesa sacar la cabeza en esta cuestión para mostrar que presiona a la parte socialista del Gobierno".

Según Martínez, en el seno del gabinete socialista persisten reticencias: "Hay resistencias en el Consejo de Ministros. Esta cuestión no la tuvieron clara desde el principio y siempre han pedido no generar falsas expectativas a la ciudadanía, porque un embargo total de armas es, en la práctica, irrealizable".

La periodista ha rematado con un argumento técnico y logístico: "El Gobierno habla de voluntad política para imponer un embargo, pero asume que hay bases y capacidades —como las de Rota o Morón— cuya operatividad y suministros no pueden paralizarse de la noche a la mañana. Si determinados sistemas solo pueden proveérselos Israel, no comprarlos implicaría recurrir a segundos países o poner en riesgo recursos y la seguridad de nuestras propias fuerzas".