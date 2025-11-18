Ainhoa Martínez, tras mentir Mazón en sede parlamentaria sobre el barranco del Poyo: "Algunos diputados podrían emprender acciones judiciales"

La periodista Ainhoa Martínez analiza en este vídeo una de las mentiras que el ahora president en funciones dijo en su comparecencia en la comisión de investigación de la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados.

Carlos Mazón volvió a mentir y esta vez lo hizo en sede parlamentaria, donde no se puede hacer, en la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados de este lunes. El ahora president en funciones de la Generalitat Valenciana volvió de nuevo a reiterar que no tenían información de la situación del barranco del Poyo, cuando ha quedado más que demostrado que sí la tenían.

De hecho, en este vídeo recordamos unas imágenes en las que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, está anotando la incidencia en la rambla del Poyo, sobre las 12:40 de aquel fatídico 29 de octubre de 2024.

Tras ver un vídeo de esta secuencia, la periodista Ainhoa Martínez de 'ABC' informa que algunos diputados podrían emprender acciones judiciales, como ya avanzaban algunos. "Los diputados tenían una ardua tarea que era ir desbrozando entre tantas mentiras algún dato nuevo y salieron dos", sostiene Martínez.

Uno de ellos, indica Martínez, fue el que Mazón, a partir de las 15:00, prescindiera de los escoltas, algo "muy significativo", ya que "esto solo lo hacen los cargos públicos cuando ya están de vacaciones", y el tema de la mochila, donde "vuelve a trasladar una imagen de despreocupación insoportable", critica la periodista, haciendo alusión al momento en que Mazón respondió que no atendió una llamada a Pradas porque a lo mejor tenía el teléfono en la mochila.

