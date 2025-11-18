Juanma Lamet revela los planes de Feijóo para relevar a Mazón en el PP valenciano: "Buscar un sustituto interino que seguramente será Pérez Llorca"

El periodista analiza en Al Rojo Vivo la salida de Mazón y el incierto panorama en el PP valenciano, con tensiones internas, un posible relevo interino y el impacto en el calendario electoral autonómico.

En Al Rojo Vivo, Juanma Lamet ha analizado la salida de Mazón y el futuro político en la Comunidad Valenciana: "El plan de Feijóo pasa por nombrar un sustituto interino, probablemente Juan Pérez Llorca, que será elegido entre los miembros del Ejecutivo regional".

Además, Lamet ha señalado que: "Mientras tanto, se mantendrá el ciclo electoral autonómico para no perjudicar al resto de barones del partido. Debido a la herida abierta en Valencia, se espera que el relevo se produzca una vez hayan terminado todas las elecciones previstas en el horizonte, es decir, después de las elecciones andaluzas".

Para Lamet, la salida de Mazón era previsible: "Mazón no puede seguir, ni siquiera como diputado".

Por último, ha señalado las tensiones internas dentro del Partido Popular valenciano: "Mientras en Génova se percibe con buenos ojos a María José Catalá, los presidentes de las diputaciones provinciales no comparten esa visión".