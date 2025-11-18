Ainhoa Martínez, sobre Leire Díez: "Ningún militante de base es recibido por la mano derecha del secretario general"

La periodista ha señalado que le falta "proactividad" por parte del PSOE en este caso, destacando que hay una parte del partido que quiere que "reaccionen". "Si no lo hacen, está la duda encima de la mesa".

Ainhoa Martínez ha señalado que Leire Díez "no es una periodista de investigación", dejando claro que ninguno pondría el material que tiene en manos de un partido. "Llevaría esa investigación hasta el final", ha asegurado.

Además, ha indicado que tampoco es una "militante de base", recordando que se ha reunido en la sede de Ferraz. "Ningún militante de base que llame a la puerta de Ferraz le recibe la mano derecha del secretario general, seamos realistas", ha apuntado.

De esta forma, la periodista ha advertido sobre la información que ha salido ahora sobre Antonio Hernando, destacando que es alguien que tiene "mucho poder" dentro del partido. "Cuidado con las derivadas que puede tener vivas este caso", ha señalado. Un momento que ha aprovechado para confesar que le falta "proactividad" por parte del PSOE.

"El PSOE, si quiere que su versión de los hechos tenga credibilidad, debería ir contra esta persona", ha explicado, indicando que hay una parte del partido que quiere que "reaccionen". "Si no lo hacen, se crea la duda", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.