Ainhoa Martínez, sobre el caso de Leire Díez: "Si el PSOE quiere credibilidad, debería ir en contra de esta persona"

La periodista Ainhoa Martínez analiza el comportamiento del partido en el caso de la llamada fontanera del PSOE tras su declaración de este lunes ante el juez. En el vídeo, todos los detalles.

La periodista Ainhoa Martínez, de ABC, analiza el caso de la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, tras comparecer este lunes en sede judicial. Díaz declaró no reconocerse en los audios y que solo se había reunido dos veces con Santos Cerdán, pese a haberse autoproclamado su "mano derecha". Díez busca desvincularse del PSOE e insiste en que es periodista y que nunca trabajó para el partido.

"Hay que decir que no es periodista de investigacion, pues ningún periodista pone su información a disposición de un partido, sino que lleva su investigación hasta el final, ni tampoco era una militante que iba por libre, ya que reportaba a Ferraz y, según dice, se ha reunido hasta dos veces en la sede del PSOE", afirma Martínez, insistiendo en que echa en falta "más proactividad" por parte del partido en este caso.

"Después de la Ejecutiva del PSOE nos dijeron que como Díez ya se estaba desdiciendo de lo que había dicho y que se desvinculaba de cualquier relación con el PSOE no tenían nada para ir contra ella y que ya esperarían a personarse, según evolucionase la causa", informa Martínez, añadiendo además que no está de acuerdo, ya que "si el PSOE quiere que su versión de los hechos tenga credibilidad y legitimidad, debería ir en contra de esta persona", concluye Martínez.

