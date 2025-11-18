Beatriz Parera, tras negar Leire Díez los audios y vínculos con el PSOE: "Es una huida hacia delante"

La periodista ha señalado que "no tiene sentido" lo que dice Leire Díez, recordando que también hay un vídeo en el que aparece. "¿Tampoco se reconoce al verse?", se ha preguntado en Al Rojo Vivo.

Beatriz Parera ha reaccionado a las declaraciones que ha hecho Leire Díez, en las que señala que no se reconoce en los audios. La periodista ha indicado que hay que tener en cuenta la procedencia de las grabaciones antes de hacer una afirmación como esta.

Por un lado, ha señalado que hay una que es un vídeo, en el que se le puede ver físicamente. "¿Tampoco se reconoce al verse?", se ha preguntado.

Además, sobre la otra grabación, ha explicado que la hizo un fiscal que ya ha declarado en sede judicial contando cómo la realizó y los cortes que tiene en los momentos en los que él se levanta.

Por tanto, ha destacado que le parece que esta nueva postura de Leire Díez es una "huida hacia delante". "No tiene sentido lo que dice en sede judicial ni lo que dice fuera", ha señalado.

