Ainhoa Martínez destaca las consecuencias de la imputación de Zapatero: "Lo peor para el Gobierno y el PSOE es que esto no ha hecho más que empezar"

La periodista asegura que el PSOE y el Gobierno siguen "en fase de negación" ante el caso Zapatero y alerta de que las actuales muestras de apoyo al expresidente "pueden envejecer muy mal" conforme avancen las pesquisas de la UDEF.

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez ha analizado el terremoto político provocado por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el avance de la investigación, apuntando directamente al impacto que puede tener tanto en el Gobierno como en el PSOE.

"El duelo tiene varias fases y ahora mismo el Gobierno y el Partido Socialista están claramente en la fase de negación", ha afirmado. "Antes de llegar a la aceptación todavía tendrán que pasar por la ira y por la depresión, y creo que esas serán las próximas etapas que veremos en los próximos días".

Martínez ha advertido además de que la situación apenas acaba de comenzar y que el escenario puede agravarse notablemente conforme avance la investigación judicial: "Lo peor para el Gobierno y para el PSOE es que esto no ha hecho nada más que empezar. De momento solo conocemos el auto que justifica las entradas y registros, pero todavía falta el sumario completo y, sobre todo, el grueso de la investigación reflejado en los informes de la UDEF".

La periodista también ha puesto el foco en las declaraciones públicas de apoyo al expresidente, asegurando que podrían volverse en contra de quienes las están realizando: "Muchas de las muestras de respaldo que estamos viendo ahora mismo hacia Rodríguez Zapatero pueden envejecer muy mal en cuestión de horas si la investigación aporta pruebas sólidas. Hasta ahora, quienes le defienden se están agarrando a que no existen pruebas directas ni documentación que implique al expresidente, pero eso puede cambiar".

Según ha explicado, ese posible cambio de escenario podría provocar un giro político tanto dentro del Ejecutivo como entre los socios parlamentarios del PSOE: "Los socios del Gobierno comenzaron siendo muy prudentes y utilizaron inicialmente el argumento del ‘lawfare’ desde el Congreso. Pero pocas horas después, cuando leyeron el auto judicial, dieron un paso atrás".

"¿Por qué?", se ha preguntado la periodista. "Porque son conscientes de que, si esta investigación termina arrastrando al Partido Socialista y al Gobierno, no pueden permitirse quedar también atrapados en esa caída"

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