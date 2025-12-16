Ainhoa Martínez asegura que Sánchez está en una "simulación": "Mientras todo se desmorona a su alrededor, él sigue inalterable como si nada"

La periodista de 'ABC' ha destacado que, hasta ahora, el miedo a un Gobierno del PP con Vox ha mantenido cohesionados a sus socios. Sin embargo, la incógnita crece: "Si el desgaste de sostener a Sánchez acabará siendo mayor que el de dejarle caer".

En un final de año especialmente convulso para el PSOE y para un Gobierno debilitado por los escándalos de acoso sexual y corrupción, Pedro Sánchez no contempla poner fin a su mandato ni en 2026, ni en 2027, ni siquiera en 202. El horizonte del presidente del Gobierno va mucho más allá de la actual legislatura: su plan pasa por optar a una nueva reelección y prolongar su permanencia en La Moncloa hasta bien entrada la próxima década, con 2031 como objetivo político, pese al escenario de inestabilidad que atraviesa la política española.

Esta determinación ha sido subrayada por Ainhoa Martínez, periodista de 'ABC', quien describe a Sánchez como un dirigente ajeno al deterioro que le rodea. "Pedro Sánchez vive en una especie de simulación. Mientras todo se desmorona a su alrededor, él continúa como si nada, inalterable, manteniendo su hoja de ruta sin modificar absolutamente nada", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Martínez ha apuntado, además, al verdadero foco de incertidumbre: los socios parlamentarios. "El problema no es si él quiere aguantar, la cuestión es si sus socios quieren seguir aguantándole", ha subrayado.

Hasta ahora, añadió, la amenaza de un posible Gobierno del PP con Vox —que Sánchez llegó a calificar este martes como "el mayor error histórico"— había servido como incentivo suficiente para mantener el apoyo al Ejecutivo. Sin embargo, la periodista ha dejado abierta la duda sobre la evolución de ese respaldo. "No sé si en el futuro los socios empezarán a hacer control de daños y a valorar si el desgaste es mayor sosteniendo a Sánchez que dejándole caer", ha concluido.

