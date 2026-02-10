Aina Vidal (Comunes): "No queremos hablar de nombres, sino de proyectos"

En Al Rojo Vivo, la portavoz de los Comunes ha defendido el encuentro de Sumar, Comunes, IU y Más Madrid el 21F en el Círculo de Bellas Artes: "Queremos ir juntas, hablar de proyecto y construir un país creíble frente a la ultraderecha".

Aina Vidal, portavoz de Los Comunes en el Congreso, ha defendido la necesidad de abrir una etapa de reflexión profunda en la izquierda, marcada tanto por los aciertos como por los errores cometidos en los últimos años. "Es asumir que hemos tenido muchos aciertos, pero también muchos errores. Y este es el momento de lanzar un mensaje claro a la ciudadanía y a nuestros votantes", ha afirmado en una entrevista en Al Rojo Vivo. .

Vidal ha subrayado que el objetivo pasa por reforzar la unidad y clarificar el proyecto político de cara al futuro: "Queremos y vamos a seguir dando la batalla, pero también queremos ser claras sobre qué queremos hacer y qué queremos ser. Apostamos por ir juntas. La izquierda tiene que ser fuerte y sólida. No sirven los proyectos individuales".

En ese sentido, ha recordado que desde hace meses se mantiene un trabajo de diálogo entre las formaciones que en su día confluyeron bajo el paraguas de Sumar: "Hace más de ocho o nueve meses que hablamos con las formaciones que primero fueron una confluencia y después se convirtieron en un partido propio. Ahora nos sentamos todas juntas para decidir si queremos seguir juntas, si queremos presentarnos juntas y si queremos seguir transformando y ganando derechos en este país".

Como parte de ese proceso, ha anunciado la celebración de un acto político el próximo 21 de febrero, al que se invitará a todas las fuerzas de izquierdas: "Creemos que es el momento y que esta es la forma de hacerlo".

Preguntada por los errores que deben corregirse, Vidal ha defendido un enfoque más programático y menos centrado en liderazgos o listas electorales: "Esto es, en parte, prueba y error. Venimos de una tradición política en la que la izquierda iba por separado y eso genera dificultades. Por eso creemos que es mejor empezar por definir quiénes somos, qué queremos hacer y qué país queremos. Hablar de proyecto antes que de nombres o candidaturas".

El acto del día 21, insistió, nace precisamente con esa intención: "Queremos ir juntas, queremos ser más y, de momento, no queremos hablar de nombres. Queremos hablar de proyecto y de cómo ganamos no solo a la ultraderecha, sino cómo construimos un proyecto de país deseable y creíble".

También se ha referido a las declaraciones del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que cuestionó el papel de Yolanda Díaz como principal referencia de Sumar, Vidal evitó personalizar el debate:"Yolanda ha sido un activo, lo es y lo será. Pero insisto: esto no va de nombres, va de proyecto".

Finalmente, ha hablado sobre las iniciativas impulsadas desde otros espacios, como las propuestas de diálogo planteadas por Gabriel Rufián, y a la posible participación de dirigentes de ERC en el encuentro:

"Por supuesto, si alguien quiere venir, está invitado todo el mundo. Es positivo que personas con influencia social y política se reúnan y debatan de forma tranquila. Eso es bueno para el país".

No obstante, Vidal ha marcado distancias entre los debates individuales y la estrategia colectiva de los partidos: "Una cosa es el debate público y otra la estrategia común, que se decide de forma democrática en cada organización. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esa dirección, quizá de forma más silenciosa, porque creemos que así se llega más lejos. Estamos centradas más en el trabajo orgánico que en el comunicativo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.