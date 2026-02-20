Aimar Bretos, sobre su llegada a laSexta y el nuevo programa: "Me notáis emocionado porque lo estoy"

El periodista desvela con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo detalles de su fichaje por laSexta, celebra el "calor" recibido y el apoyo familiar: "Están muy emocionados; fue un subidón".

"Estoy muy emocionado por todo el cariño que estoy recibiendo desde que se hizo público que venía a laSexta. Vamos a hacer un programón". Con estas palabras, Aimar Bretos ha compartido sus primeras sensaciones en Al Rojo Vivo tras conocerse su fichaje por laSexta, donde se pondrá al frente de un nuevo programa de prime time de la mano de Newtral.

El periodista ha celebrado especialmente el "calor" recibido tras el anuncio. Una emoción que se hizo visible durante su presentación en los informativos: "Cuando escuché a Helena Resano decir 'bienvenido, Aimar', se me pusieron los pelos de punta", ha confesado.

El apoyo también le llega desde casa. "En casa están muy emocionado. Ayer, cuando se hizo público, fue un subidón y tengo todo su apoyo. Va a ser fantástico", aseguró ante Antonio García Ferreras. Y añadió: "Me notas emocionado porque lo estoy. Creo que vamos a hacer un programa muy bonito, lleno de retos".

Aunque todavía mantiene el misterio sobre el formato, Bretos sí ha adelantado algunas claves: "Puedo contar que será prime time y que será el programa que a mí me gustaría ver en televisión. Creo que a ti también te va a gustar", dijo entre sonrisas.

De lo que no tiene ninguna duda es del espíritu con el que afronta esta nueva etapa: "Vamos a pasarlo bien. Yo vengo aquí a la aventura y sé que en este proyecto la vamos a tener".

