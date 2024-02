Paco, agricultor, ha hablado con laSexta y ha señalado que han pedido una reunión con delegación del Gobierno en Valencia para expresarle sus problemas. Así, ha criticado que "es absurdo que el Gobierno haga una ley de la cadena alimentaria, que no la cumplan y que no pase nada". "Cualquier ciudadano que no cumplamos una ley, tenemos reprimendas, pero esta no se está cumpliendo y no pasa nada", ha denunciado.

En este sentido, el agricultor ha destacado que "hay unos precios mínimos que no se están cumpliendo" y que están "trabajando con precios irrisorios". Ante esta situación, ha alertado de que si no les atienden, van a "a seguir las protestas". "No tenemos nada que perder. Estamos totalmente arruinados; queremos que se nos atienda, y si no lo hacen, seguiremos reivindicando nuestros derechos".

Además, Paco ha subrayado que durante su protesta de este viernes se han "encontrado con un grupo de exaltados" que, según ha dicho, no les "representan". "No tenemos nada que ver con ellos; nosotros somos ciudadanos pacíficos", ha defendido el agricultor.