"Sabíamos que este momento iba a llegar", afirma la sindicalista Afra Blanco haciendo referencia a la vuelta de Carles Puigdemont, quien ha anunciado esta misma mañana, un día antes del pleno de investidura de Salvador Illa que "regresa a Cataluña", porque "tengo que estar y quiero estar".

"Preveíamos que el enfado producto del acuerdo entre PSC-ERC para la investidura de Illa, podía ser un detonante para su regreso, pero probablemente las actuaciones se eleven porque él viene buscando la imagen y la foto. Viene buscando ese respaldo público que a su vez fuerce a ERC a cambiar lo que sus bases ya han aprobado. Viene para erigirse como mártir porque es lo que le queda", asegura Blanco.

Del mismo modo, asegura Blanco que ERC ya ha hecho una lectura de las elecciones de Cataluña y "no es fácil asumir el resultado de las urnas cuando no sumas para poder gobernar", aunque es cierto que "hay quien todavía no la ha realizado tampoco en España, pero en el caso de Cataluña es Puigdemont".