Afra Blanco: "Vivas se tiene que aclarar, tiene que explicar qué quiere, qué quiere que hagan con esas personas, siempre cumpliendo con la ley"

La sindicalista cuestiona las palabras de Vivas sobre las personas migrantes en Ceuta y le exige que aclare qué solución propone si rechaza tanto el puerto como su traslado a la península.

La sindicalista Afra Blanco ha cuestionado las declaraciones de Vivas sobre la situación de las personas migrantes en Ceuta y le ha reclamado que concrete cuál es su propuesta para abordar el problema. Blanco ha defendido que existe un consenso en torno a la necesidad de evitar que estas personas tengan que dormir en la calle, en las playas o en instalaciones deportivas.

"No queremos que la gente duerma en las calles. Estamos de acuerdo con la gente, no queremos que la gente duerma en las playas", ha señalado la sindicalista, que también ha mostrado su rechazo a que "ninguna persona esté durmiendo en polideportivos".

Sin embargo, Blanco considera que el problema no se resuelve simplemente restringiendo los espacios en los que estas personas pueden permanecer. En este sentido, ha cuestionado la posición de Vivas y le ha pedido que explique cuál es la alternativa: "La solución no pasa por decir que entonces tampoco en el puerto".

Para la sindicalista, si se descarta que estas personas puedan permanecer en el puerto y tampoco se plantea su traslado a la península, la postura del presidente de Ceuta deja, a su juicio, una pregunta sin respuesta. "Entonces yo me pregunto qué es lo que quiere Vivas", ha afirmado Blanco, que ha llevado su crítica al extremo para poner de manifiesto lo que considera una falta de alternativas: "¿Si a todas estas personas se las lanza al mar? No lo entiendo".

Blanco ha insistido en que el debate debe centrarse en encontrar una solución que permita garantizar los derechos de las personas afectadas y que, al mismo tiempo, se ajuste al marco legal. Por ello, ha reclamado a Vivas que concrete sus planteamientos: "Tiene que explicar qué es lo que quiere que se haga con esas personas".

La sindicalista ha cerrado su intervención subrayando que cualquier respuesta debe desarrollarse dentro de la legalidad: "Siempre cumpliendo con la ley, siempre cumpliendo con la ley, insisto".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.