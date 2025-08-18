Carmen Morodo critica la respuesta política ante los incendios: "Se me cae la cara de vergüenza cuando les veo con el 'y tú más'"

La periodista ha señalado que, además del cambio climático, cree que también hay una "responsabilidad política" en lo que está ocurriendo. "Debemos cobrarnos esto de la única forma que los políticos entienden, con el voto".

Carmen Morodo ha indicado que, además del cambio climático, cree que también hay unas "responsabilidades políticas" en la oleada de incendios que están arrasando España.

La periodista ha recordado que cada año los expertos advierten sobre qué es lo que hay que hacer y qué es lo que está fallando. Sin embargo, nada cambia. Por tanto, ha indicado que existen "responsabilidades" en que la situación haya llegado a esta magnitud.

"Se me cae la cara de vergüenza cuando veo a unos y a otros con el 'y tú más'", ha criticado, recalcando que los ciudadanos debemos "tomar nota" porque está convencida de que los políticos creen que en septiembre entraremos en otra agenda política y mediática y esto se nos olvidará.

Carmen Morodo ha recalcado que cree que el Gobierno y la oposición debería hablar para coordinarse entre ellos. "Nos queda tomar nota y cobrarnos esto de la única manera que los políticos entienden, con el voto", ha zanjado.