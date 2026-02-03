Ahora

Mario Saavedra analiza las negociaciones entre EEUU e Irán: "Van a forzar a los iraníes a negociar sobre el programa nuclear"

Desde la perspectiva del analista internacional, la negociación de Estados Unidos con Irán responde a una estrategia clásica de presión: "Parece que está funcionando lo que se conoce como la diplomacia de las cañoneras, aquella del siglo XIX"

No parecen existir límites para las actuaciones del ICE. Agentes del servicio de inmigración llevaron a cabo una redada en los terrenos de una iglesia metodista, irrumpiendo en el recinto en plena actividad benéfica. En ese momento se estaba realizando un reparto de alimentos con actividades para familias, en un ambiente en el que había también niños.

La operación tenía como objetivo localizar a un hombre de nacionalidad mexicana, al que los agentes persiguieron por los terrenos de la iglesia y finalmente detuvieron. El pastor del templo ha denunciado lo ocurrido, calificándolo de profanación, y ha anunciado que emprenderá acciones legales.

Todo esto se enmarca, además, en una semana marcada por negociaciones de enorme relevancia histórica entre Estados Unidos, la Casa Blanca y el régimen de la República Islámica de Irán.

Desde la perspectiva del analista Mariano Saavedra, la negociación de Estados Unidos con Irán responde a una estrategia clásica de presión: "Parece que está funcionando lo que se conoce como la diplomacia de las cañoneras, aquella del siglo XIX, cuando se enviaban barcos armados para forzar al shogunato japonés a abrir el comercio. Se colocaban buques con cañones y, al final, terminaban cediendo. Esto se parece bastante a lo que está ocurriendo ahora".

Saavedra añade: "Han desplegado un auténtico dispositivo naval en la zona y todo indica que van a intentar forzar a Irán a negociar sobre su programa nuclear. Habrá que ver si, además, exigen compromisos en materia de derechos humanos y el cese de la matanza de civiles por miles".

