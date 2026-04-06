Afra Blanco reflexiona sobre el caso Kitchen: "El silencio del PP hoy más que silencio es toda una declaración"

La sindicalista ha cargado contra el PP en Al Rojo Vivo a raíz del juicio por la Operación Kitchen, planteando dudas clave sobre el caso: "¿Quién se benefició realmente? ¿Jorge Fernández Díaz o el propio PP? ¿Quién dio la orden? ¿Lo sabía el juez Pablo Ruz? ¿Y el comisario José Manuel Villarejo?".

La sindicalista Afra Blanco ha cargado contra el Partido Popular en Al Rojo Vivo a raíz del juicio por la Operación Kitchen, planteando dudas clave sobre el caso: "¿Quién se benefició realmente? ¿Jorge Fernández Díaz o el propio PP? ¿Quién dio la orden? ¿Lo sabía el juez Pablo Ruz? ¿Y el comisario José Manuel Villarejo?".

"Hoy el silencio del PP, más que silencio, es una declaración", ha afirmado.

Blanco también ha respondido a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien defendió que se trata de un caso de hace años sin vínculo con la actual dirección del partido. "¿Cómo que no es de ahora? ¿En qué estado está el expediente sobre Fernández Díaz dentro del PP?", ha replicado.

En ese sentido, ha sido especialmente crítica: "Mucha bandera y mucho hablar de ley y orden, pero cuando la ley aprieta, aparecen operaciones opacas. Mucho respeto a los jueces, pero ninguno al juez Ruz. Mucho respaldo a la Policía, pero ninguno a quienes investigaron estos hechos".

La sindicalista ha cuestionado además la falta de explicaciones internas: "El Partido Popular no se ha desvinculado realmente de esta operación ni ha aclarado lo ocurrido. Se tardó en tomar decisiones y, a día de hoy, ese expediente sigue sin resolverse".

A su juicio, el partido "se equivoca al no actuar de forma diferente" y considera que el caso Kitchen sigue siendo "una operación vinculada al PP", precisamente por la ausencia de responsabilidades claras y explicaciones públicas.

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