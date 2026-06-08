Afra Blanco recuerda el "recado" que el papa ha dejado al señor Garamendi: "La máxima expresión del trabajo es el trato a las personas"

La sindicalista Afra Blanco recuerda en este vídeo las palabras que el papa tuvo en el encuentro de los sindicatos y la patronal durante este fin de semana, en Madrid.

En directo, tras la visita del papa en el Congreso de los Diputados y ahora en el encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española, la sindicalista Afra Blanco recuerda el mensaje que León XIV ha tenido este fin de semana en el encuentro del pontífice con algunos sindicatos y con la patronal, la CEOE.

"El papa ha venido a hablar de trabajo y también ha dejado un recado importante para las empresas, sobre todo para el señor Garamendi, que entiende que la máxima expresión de la dignidad es el trabajo. Y no. Y esto lo ha dejado muy claro el papa: la máxima expresión del trabajo es la dignidad, es el trato a las personas. Dicho de otro modo, las condiciones de trabajo. Esto es, todo aquello que han votado en contra PP y Vox, y que también la CEOE se ha mostrado contraria", afirma contundente.

Porque tal como argumenta y expone Blanco, "la dignidad no pasa por trabajar más horas, no pasa por tener salarios insuficientes, no pasa por concatenar contratos de mierda y después ser tratado esto como un éxito. no pasa ni muchísimo menos por entender el cansancio y la dignidad no pasa por las posiciones que a día de hoy tiene la empresa".

Y desde luego, recuerda y concluye Blanco, "la empresa y la economía tienen, según León XIV, que estar a disposición de las propias personas y no al revés".

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