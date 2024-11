Afra Blanco recuerda los motivos por los que Lobato ha perdido la confianza del PSOE: "Aquí quien se ha equivocado es él"

Afra Blanco afirma que "mantener la confianza es complicado", sobre todo cuando "se dan diferentes versiones" o cuando se "registra un documento y no lo cuentas previamente" a la persona implicada, destaca haciendo referencia al proceso que ha seguido Lobato y que ha terminado con su dimisión.

"Nos olvidamos de que la confianza para ejercer las responsabilidades que estaba ejerciendo Juan Lobato, no es solamente la de la estructura, sino también de la militancia", destaca Afra Blanco en Al Rojo Vivo, donde recuerda los motivos por los que la ha perdido.

Afirma que es "complicado" tenerla y mantenerla cuando "se contradice y da diferentes versiones" o cuando se va a un notario "y no le cuentas previamente a esa persona sobre la que vas a registrar el documento de tu propia Ejecutiva, que vas a ir". También es difícil mantener la confianza cuando "solo tú sabes de esa operación", así como, "cuando ves algo delictivo, como ha situado, no se va desde el primer momento donde era necesario", echa en cara Afra Blanco, y concluye esta intervención defendiendo que quien "se ha equivocado tirando de cronología y quien ha perdido la confianza de esa militancia, ya no solo de la estructura, es el propio Lobato".