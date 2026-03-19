Afra Blanco pide "coherencia" a los votantes de Vox: "Criticaban chiringuitos y los tienen dentro"

Ante las acusaciones de irregularidades en Vox, la sindicalista denuncia su doble discurso: "Señalaban en otros lo que eran sus propias vergüenzas, hablaban de 'paguitas' que ahora recaen en su líder y envían a otros a la guerra mientras él no hizo ni la mili".

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco ha reaccionado a las acusaciones de irregularidades económicas en Vox, en un contexto marcado por las críticas internas de antiguos dirigentes del partido. El exlíder en Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha acusado a Santiago Abascal de haberse lucrado con la formación. A estas declaraciones se suman las de figuras como Macarena Olona, que denunció un supuesto desvío de fondos hacia la fundación Disenso, así como las advertencias de Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros sobre el uso del dinero dentro del partido.

En este escenario, Blanco ha dirigido sus críticas no solo a la dirección de Vox, sino también a sus votantes: "No le pido coherencia a quienes han liderado el partido, porque mientras estuvieron dentro guardaron silencio. Se la pido al votante de Vox, que ha señalado a otras organizaciones por vivir de 'chiringuitos' o 'paguitas'. Pues bien, eso también está en Vox".

La analista ha ido más allá al cuestionar el discurso político de la formación: "Es un partido que ha señalado en otros lo que eran sus propias vergüenzas. Que hablaba de 'paguitas' y ahora se le atribuyen a su propio líder. Es un partido que quiere mandar a los tuyos a las guerra mientras él no hizo ni la mili. Que es un señor que dice que está en las calles, pero no está en las calles ni en el Congreso. Es un partido que dice defender el poder adquisitivo de las gente mientras vota contra las pensiones o dice defender el campo mientras vota en contra de medidas de protección al campo en Europa".

Blanco ha concluido con una crítica global al partido: "Al final, Vox se ha dedicado a señalar las vergüenzas de otros mientras las vergüenzas crecían y hacían un partido llamado Vox".

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