Afra Blanco: "Leon XIV ha venido a desmontar la estrategia de deshumanización de vox y el PP"

La sindicalista sostiene que el mensaje de León XIV supone un choque frontal con los discursos de Vox y parte del PP sobre inmigración. Además, reivindica la defensa de la dignidad humana realizada por el Pontífice y destaca el "silencio incómodo" de la derecha ante sus palabras.

La sindicalista Afra Blanco ha defendido en Al Rojo Vivo que los mensajes lanzados por el Papa León XIV suponen un desafío directo a los discursos que, a su juicio, promueven Vox y el Partido Popular en materia de inmigración y convivencia: "Yo creo que León XIV ha venido a desmontar toda la estrategia de deshumanización de Vox y del Partido Popular".

No obstante, Blanco se ha mostrado en desacuerdo con quienes sostienen que la mayoría de la ciudadanía comparte la sensibilidad expresada por el Pontífice: "No estoy de acuerdo con que la ciudadanía comparta la sensibilidad de León XIV. No lo estoy porque, de ser así, Vox sacaría cero votos, y no los saca".

La colaboradora ha defendido que una de las principales aportaciones del Papa ha sido recordar un principio básico que, en su opinión, debería estar fuera de cualquier debate político:"Creo que es importante que el Papa venga a recordar algo tan elemental como que todo ser humano debe ser tratado con dignidad. Haya nacido donde haya nacido, tenga o no tenga papeles, vista como vista o coma lo que coma. Debe ser tratado con dignidad por el simple hecho de ser una persona".

En este sentido, ha insistido en que las palabras de León XIV cuestionan frontalmente determinados discursos políticos y aseguró que su mensaje ha generado incomodidad en algunos sectores:"Honestamente, creo que ha venido a desmontar toda esa estrategia de deshumanización. Y, por cierto, ha sido muy llamativo el silencio incómodo que se ha vivido tanto en el Partido Popular como en Vox ante este mensaje".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido