Afra Blanco ha reaccionado a la financiación singular que está abierto a negociar Pedro Sánchez con ERC, desvelando qué la parecen las críticas que esto ha generado por parte del PP y de Carles Puigdemont.

"Puede ser una financiación singular parecida a la que mencionaba el PP en 2016", ha señalado, recordando que los 'populares' ya hacían referencia a estos términos en el pasado.

En cuanto a Carles Puigdemont, la sindicalista le ha acusado de hacer "trampas", asegurando que el PSC lleva hablando de una nueva financiación para Cataluña desde hace mucho tiempo.

Por tanto, se ha preguntado en Al Rojo Vivo qué es lo que quieren "los dedos acusadores", destacando que habría que saber si Puigdemont no está de acuerdo porque no lidera él esta negociación. "¿El PP tiene otra propuesta?", ha indicado, señalando que de ser así "no la conocemos".