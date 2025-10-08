Afra Blanco, sobre el fallo en el cribado de cáncer de mama: "Requiere de un cambio de rumbo respecto a la política de la sanidad pública"

La sindicalista ha señalado en Al Rojo Vivo que cree que esto es algo que va más allá de la actitud de la consejera de Salud, criticando que algunos "visten de libertad la política de pauperizar la sanidad pública".

Afra Blanco ha reaccionado a los fallos en el cribado de cáncer de mama, destacando que este es un asunto que cree que va más allá de la actitud de la consejera de Salud andaluza.

"Algunos visten de libertad la política de pauperizar la sanidad pública", ha criticado, insistiendo en que visten de libertad "la vulneración del derecho". "Estamos hablando del derecho a las mujeres a estar protegidas, informadas y a ser cuidadas y sanadas", ha recalcado, destacando que esto lo ejerce la sanidad pública porque es el ejercicio de igualdad declarado por la Organización Mundial de la Salud.

Un momento que ha aprovechado para pedir que se deje de tratar de vestir "de una acción política" que las víctimas y familiares que piden explicación, información y dimisiones.

"Lo que ha sucedido es una vergüenza", ha destacado, indicando que requiere de un cambio de rumbo "respecto a la política de la sanidad pública".

