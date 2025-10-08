Pedro Cuartango, sobre el fallo en el cribado de cáncer de mama: "La consejera andaluza de Salud tendría que haber dimitido a los cinco minutos; se le debería caer la cara de vergüenza"

Tras el testimonio de Ángela Claverol, presidenta de AMAMA Sevilla, el periodista se ha mostrado conmovido y ha calificado sus palabras como "devastadoras, llenas de lucidez y coraje moral", destacando la pregunta que resume la indignación social: "¿No le da vergüenza a nadie?".

Ángela Claverol, presidenta de AMAMA Sevilla, ha hablado en directo con Antonio García Ferreras sobre el fallo en el cribado de cáncer de mama que ha dejado sin diagnóstico a miles de mujeres andaluzas. "No hay justicia que pueda pagar esto", ha lamentado Claverol, quien aseguró que se interpondrán todas las denuncias necesarias para exigir responsabilidades.

Según ha explicado, ninguna de las mujeres reunidas en AMAMA —más de un centenar, entre presenciales y conectadas online— había recibido una llamada de la Consejería de Salud para informarles sobre lo ocurrido. "Fue terrible. A ninguna de las más de cien que estaban allí las habían llamado. Ninguna. Ni siquiera a una", ha denunciado visiblemente afectada.

Tras escuchar su testimonio, el periodista Pedro Cuartango se ha mostrado conmovido y ha calificado las palabras de Claverol como "devastadoras, llenas de lucidez y coraje moral", destacando una pregunta que, según él, resume la indignación de toda la sociedad:"¿No le da vergüenza a nadie?".

Cuartango ha subrayado que, tal como dijo la presidenta de AMAMA, "no es posible resarcir el daño" causado por la negligencia, porque "estamos hablando de la vida y la muerte", y ha advertido que miles de personas podrían morir a consecuencia de este fallo en la detección temprana del cáncer.

El periodista también ha expresado su incredulidad ante el silencio institucional: "Una semana después de que estallara el escándalo, todavía no han llamado a ninguna mujer. ¿Dónde está el problema? Una incógnita que la Junta de Andalucía sigue sin responder".

Ante este panorama, para Cuartango no hay duda de que "la consejera de Salud, Rocío Hernández, tendría que haber dimitido a los cinco minutos de conocerse este escándalo, y hacerlo de motu proprio, porque debería caérsele la cara de vergüenza". Para él, "ya no hablamos de unos sinvergüenzas que se llevaron dinero; hablamos de la vida de las personas. Este daño no se puede corregir. Hablamos de responsabilidad política, dimisiones y de un sentido del decoro que la clase política ha perdido".

