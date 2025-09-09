Afra Blanco, sobre las exigencias de dimisión del fiscal general: "¿A qué juegan algunos fiscales que reclaman inhabilitar a una persona cuando, legalmente, no es posible hacerlo?"

La sindicalista critica a quienes exigen la dimisión del Fiscal General y cuestiona el papel de Hurtado: "No entiendo su posición cuando ha tenido profesionales y periodistas que le han dicho que ese correo nunca lo recibieron del Fiscal General".

En Al rojo vivo, la sindicalista Afra Blanco ha expreado su opinión sobre la apertura del juicio oral contra el Fiscal General, quien por el momento se mantiene en su cargo.

Blanco se ha referido a los argumentos que se esgrimen para que el Fiscal dimita: "Escuchamos que uno de ellos es que se daña el prestigio… ¿el prestigio? ¿El prestigio por decir la verdad? Cuando nos engañaron en la cara, cuando nos estaban mintiendo delante de todos", ha denunciado.

Sobre la petición de inhabilitación, ha agregado: "La Asociación Independiente de Fiscales, que algo entiende de la fiscalía, pide al magistrado que se le inhabilite cuando, en realidad, no se puede hacer. ¿A qué estamos jugando? ¿Acaso no conocen la normativa? Están solicitando algo que no se puede conceder".

Blanco también ha cuestionado el papel de Hurtado: "No entiendo su posición cuando ha tenido profesionales y periodistas que le han dicho que ese correo nunca lo recibieron del Fiscal General. Esto se ha omitido, como tanta otra información que se ha dado desde esta casa sobre los tiempos. Cuando algo no se entiende, hay que colocarlo en la línea temporal correcta, y si lo haces, no hay lugar para señalar al Fiscal General".