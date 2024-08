El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, sigue en el foco de la polémica después de que el pasado lunes hiciese un comentario xenófobo en Twitter en el que vinculaba la llegada de menores migrantes a Barcelona con la inseguridad y la delincuencia.

Albiol hizo ese comentario al coincidir con los migrantes en un ferry al regresar de Ibiza, algo que ha llamado la atención de Afra Blanco para demostrar que también hay clasismo en las declaraciones del representante del PP.

"Albiol, además de tener un discurso xenófobo y racista, también es clasista. Cuando estaba en Ibiza los orígenes y el color de la piel no le importaban demasiado, bien porque le servían, o bien porque ahí lo que prima es el grosor de la cartera", explica la sindicalista.

La colaboradora de Al Rojo Vivo también pide al Partido Popular que aclare si los postulados racistas tienen cabida en su formación. "No es una cuestión de distintas sensibilidades. El PP no puede tener muchas sensibilidades, o eres racista o no lo eres".