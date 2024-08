Xavier García Albiol ha intentado este martes, con poco éxito, explicar en Al Rojo Vivo el mensaje racista que ha colgado en redes sociales en las últimas horas. Y decimos con poco éxito porque lejos de rectificar, disculparse o aclararlo se ha metido en un jardín de contradicciones.

"Si los inmigrantes no vienen de forma ordenada lo que acaba pasando es que hay una foto muy simpática en los puertos, pero después desaparecen y después nos tenemos que comer el marrón los alcaldes y los vecinos que sufren las consecuencias", ha asegurado Albiol.

El alcalde de Badalona mantiene la afirmación que hizo a través de las redes sociales porque asegura que no es un mensaje racista. Sin embargo, al mismo tiempo ha admitido que el acusar a esas diez personas de potenciales delincuentes sí que tiene que ver con un prejuicio.

Xavier García Albiol supone, según sus palabras, que esas personas migrantes tras llegar a Badalona lo que harán será okupar un piso, aunque no hay ningún dato que lo corrobore. Como tampoco hay ningún dato que respalde otras afirmaciones que ha hecho.

Otra barbaridad más: Albiol cree que hay que diferenciar entre los migrantes que escapan de una guerra de los que vienen a nuestro país para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Pues sólo él lo sabe y los justifica alegando que "no es lo mismo la inmigración ilegal aquellas personas que vienen porque hay un conflicto bélico con aquella migración que viene para mejorar la calidad de vida".

Mejorar la calidad de vida no, que fue precisamente para lo que muchos españoles migraron durante los años 70. El caso es que esta no es la primera vez que el alcalde de Badalona muestra su rechazo a un colectivo migrante. En Al Rojo Vivo le han recordado cuando calificó a las personas de origen rumano de "plaga". Y sin pestañear ha dicho que en ese momento "teníamos un problema con determinado tipo de personas es un hecho objetivo".

Albiol ha tenido también un enfrentamiento directo en redes con la vicepresidenta Yolanda Díaz, acusando al gobierno de no hacer nada. Por su parte, la ministra ha contestado de manera tajante: "Yo no estoy para generar mal rollo. Estoy para defender los derechos humanos de este país. No hay diferencia alguna entre el tuit de Albiol y los de los Alvise y otros personajes de turno".

Además, ha pedido públicamente "que pida perdón ese alcalde si tiene dignidad". Para terminar, ha querido mandar un mensaje a Feijóo pidiendo que "un presidente de un partido demócrata haga rectificar esas declaraciones".