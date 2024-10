Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no acudirá a la reunión bilateral en el jefe del Ejecutivo prevista para este viernes 25 de octubre. De esta forma, la presidenta de la Comunidad de Madrid eleva la tensión y acusa a Pedro Sánchez de difamarla y de celebrar las reuniones bilaterales en La Moncloa tras romper la "Hacienda común de todos los españoles".

La sindicalista Afra Blanco afirma que el plantón de Ayuso a Sánchez "es un tema muy serio": "Díaz Ayuso ha dejado claro que, además de ser una irresponsable, es muy peligrosa para los intereses de los madrileños y las madrileñas". "Está lanzando un mensaje de que en Madrid no hay problemas para tener que hablar con el Gobierno de España", señala Afra Blanco, que destaca que "Ayuso está diciendo que es mentira que el 20.3% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social".

"Dice que es mentira o que no le interesa", insiste Afra Ayuso, que destaca que ese es el mensaje que la presidenta madrileña está mandando con su plantón a Sánchez: "Que no le importa nada más que ella y su carrera a Génova". "Es profundamente peligrosa, no está defendiendo los intereses de los madrileños y de las madrileñas, que es su responsabilidad, sino únicamente está defendiendo su interés personal".